"Mi vedo restare più a lungo a Firenze, ma non dipende da me. Questa decisione ora è della Fiorentina". A dirlo è Albert Gudmundsson, che ha parlato dal suo ritiro in nazionale al quotidiano britannico The i Paper: "Sono consapevole dell’interesse di altre squadre, leggo le notizie come qualsiasi altro tifoso di calcio, perché anch’io lo sono, ma non mi faccio illusioni finché non c’è qualcosa di concreto". Gudmundsson prosegue: "Ovviamente è strano non sapere cosa succederà nelle prossime settimane, ma so come gestire la situazione. Penso sia ovvio che mi piacerebbe continuare a giocare in Italia, il mio agente sa in quali Paesi sto guardando, e anche quali club mi interessano. Se dovessero presentarsi altre opportunità interessanti in altri Paesi le prenderei sempre in considerazione". Gudmundsson è alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto dal Genoa