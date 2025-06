Intervistato a margine del Festival della Serie A di Parma, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha commentato la scelta di puntare su Chivu come prossimo allenatore nerazzurro: "Ho sentito parlare di scetticismo e confusione, ma è una scelta precisa: sceglievamo un profilo del genere, Fabregas non ha dato disponibilità ma Chivu non è stato un ripiego. Lo abbiamo incontrato e abbiamo parlato, spero a breve si possa arrivare all'ufficialità". Su Simone Inzaghi ha poi aggiunto: "Il calcio è caratterizzato dall'imprevedibilità in campo e dietro la scrivania. Simone Inzaghi ha correttamente fatto sapere di non voler proseguire con noi, abbiamo provato a convincerlo ma non c'erano i presupposti. Lo abbiamo ringraziato, si è voltata pagina e si apre un nuovo ciclo".