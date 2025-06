In salita la trattativa tra il Como e la Dinamo Zagabria per Martin Baturina, centrocampista classe 2003. I biancoblù hanno presentato una prima offerta, ritenuta però non in linea con la valutazione del giocatore da parte del club croato, che chiede almeno 25 milioni di euro. Inoltre, su Baturina ci sarebbero anche tre club tedeschi

La trattativa tra il Como e la Dinamo Zagabria per Martin Baturina è in salita. Come raccontato dalla nostra squadra mercato, il centrocampista classe 2003 è nel mirino del club biancoblù, ma la valutazione che i croati hanno del giocatore parrebbe essere lontana dall'offerta formulata dal Como. Nel dettaglio, la squadra allenata da Cesc Fabregas avrebbe presentato un'offerta da 12 milioni di euro più bonus, che potrebbero alzare la cifra complessiva a 17/18 milioni, mentre la Dinamo Zagabria chiederebbe almeno 25 milioni di euro per una partenza immediata del calciatore, forte anche delle tante richieste (di cui tre dalla germania) per il classe 2003. Inoltre, Boban vede in Baturina un futuro da vero numero 8 e vorrebbe lavorare con il centrocampista per almeno un'altra stagione.