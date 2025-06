L'attaccante argentino è pronto al trasferimento al Botafogo. Il club brasiliano ha trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto del classe 1994 e lo porterà con sé al Mondiale per Club

Tutto fatto per l'arrivo di Joaquín Correa al Botafogo. La squadra brasiliana nei giorni scorsi aveva già raggiunto un accordo di massima con l'Inter e ora ha trovato l'intesa definitiva. Il classe 1994 firmerà un contratto di due anni e mezzo e si aggregherà quindi alla squadra di Renato Paiva per il Mondiale per Club negli USA, pronto a sfidare nel girone Seattle Sounders, PSG e Atletico Madrid.