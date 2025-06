Contatti Bologna-Dzeko: l'attaccante ha aperto

Continua la trattativa fra il Bologna ed Edin Dzeko. Il 38enne attaccante bosniaco ha aperto al possibile ritorno in serie A ma al momento la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Sul fronte uscite se uno tra Beukema e Lucumì sarà ceduto in difesa l'obiettivo principale è Ghilardi, lo scorso anno al Verona

Il Bologna continua a lavorare sul mercato in vista della nuova stagione. Il sogno per l'attacco resta quello di Edin Dzeko. Il 38enne bosniaco è reduce da una grande stagione in Turchia con il Fenerbahce dove ha realizzato ben 21 gol complessivi ma ha aperto al possibile ritorno in Italia anche se è cercato da altri club all'estero. La trattativa, al momento, non è ancora entrata nel vivo. In uscita invece, nel caso di cessione di un difensore fra Beukema e Lucumì, l'obiettivo di Sartori è Ghilardi, difensore lo scorso anno al Verona