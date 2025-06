Milan, Lucas Perri possibile sostituto di Maignan

Il Chelsea ha aumentato l'offerta per Maignan arrivando a 21 milioni di euro. I rossoneri pensano a Lucas Perri per sostituirlo, portiere brasiliano classe 1997 che gioca nel Lione

Il Chelsea si avvicina a Maignan. L'intesa tra i club al momento ancora non c'è, ma il club inglese ha alzato l'offerta per il giocatore a 18 milioni di sterline (21 milioni di euro). La trattativa si sta avviando verso la possibile conclusione. Il Milan sta cercando di resistere per volontà di Allegri, ma il francese è in scadenza a giugno 2026 e il Chelsea sta spingendo per chiudere. I rossoneri, intanto, stanno pensando al possibile sostituto e la scelta potrebbe ricadere su Lucas Perri del Lione, portiere brasiliano classe 1997 che ha disputato 45 presenze tra Ligue 1, Coupe de France ed Europa League in questa stagione.