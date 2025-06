Il Milan ha ricevuto un'offerta di 15 milioni di euro dall'Atletico Madrid per Theo Hernandez. La società rossonera per chiudere l'operazione ne chiede almeno 25. Sul fronte mercato in uscita, il Betis Siviglia ha mostrato interesse per l'esterno Samuel Chukwueze

Nell’attesa dell'annuncio ufficiale di Luka Modric, il calciomercato del Milan continua. Dopo il rifiuto di Theo Hernandez per il suo trasferimento in Arabia saudita all’Al-Hilal, per il francese è arrivata un'altra offerta da parte dell’Atletico Madrid di 15 milioni di euro. La proposta è nettamente inferiore a quella che il Milan aveva accettato dalla nuova squadra di Simone Inzaghi la scorsa settimana (30 milioni di euro + 5 bonus). I rossoneri per chiudere ne chiedono almeno 25. Theo Hernandez andrà a scadenza di contratto al termine di questa stagione. Negli ultimi giorni il Milan ha rifiutato un'altra offerta: quella del Chelsea per il portiere Mike Maignan di 15 milioni di euro. Anche per lui i rossoneri chiedono almeno 25 milioni di euro.