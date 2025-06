I rossoneri stanno valutando il classe 1996 di proprietà dell'Arsenal per rinforzare la corsia di sinistra per la prossima stagione

Non solo le cessioni, con Reijnders che è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Manchester City e Theo Hernandez per l'Atletico Madrid ha fatto una prima offerta, il Milan lavora anche sulle entrate. I rossoneri stanno pensando a Oleksandr Zinchenko come possibile rinforzo per la corsia di sinistra.