Como, arriva il primo colpo: fatta per Baturina

Il Como si sta attrezzando per regalare una rosa potenziata a Cesc Fabregas, convinto a rimanere nonostante l'interesse di molti top club europei. Il primo colpo è il trequartista croato Martin Baturina della Dinamo Zagabria. I dirigenti comaschi sono arrivati in Croazia per limare le differenze con la Dinamo e definire l'operazione in entrata. L'offerta giusta è stata di 18 milioni di euro più 7 di bonus per raggiungere la crifra di 25 milioni di euro chiesta dai croati. Cinque anni di contratto per il giocatore. La trattativa è praticamente definita nei dettagli. Al tempo stesso è arrivato anche un rifiuto per il Como, quello dell'attaccante spagnolo Yeremay, che ha deciso di restare al Deportivo La Coruna