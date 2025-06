Il futuro in panchina di Daniele De Rossi è uno degli argomenti caldi del mercato. La FIGC sta valutando anche il suo nome per sostituire l'esonerato Spalletti, ma in questo momento c'è Gattuso in vantaggio. L'ex allenatore della Roma ha ricevuto comunque diverse manifestazioni d'interesse in Serie A, ultima quella della neopromossa Cremonese. Nonostante la vittoria dei playoff di Serie B, il club vorrebbe cambiare sia il direttore sportivo, Simone Giacchetta, che l'allenatore, Giovanni Stroppa. Per il ruolo di DS il primo nome è quello di un altro ex Roma, Gianluca Petrachi, in giallorosso nella stagione 2019/2020, la prima dopo il ritiro da calciatore di De Rossi.