Il club salentino ha ufficializzato la conclusione del rapporto con Marco Giampaolo. Si pensa ora al sostituto: Paolo Vanoli, Eusebio Di Francesco e Alberto Gilardino le prime idee per la panchina

Dopo una salvezza conquistata all'ultima giornata contro la Lazio, le strade di Lecce e Marco Giampaolo si separano. La società giallorossa ha comunicato l'interruzione del rapporto con una nota ufficiale. "L'Us Lecce comunica di aver interrotto, in data odierna, il rapporto contrattuale con mister Marco Giampaolo - si legge -, a cui va rivolto il ringraziamento per il lavoro svolto con grande dedizione e l'augurio per le migliori fortune professionali".