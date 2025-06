Lazio, verso il rinnovo di Matias Vecino. Marcos Antonio ceduto al San Paolo

Il centrocampista della Lazio Matias Vecino è vicino al rinnovo con la società biancoceleste: il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno 2025. Sul fronte mercato in uscita Marcos Antonio è stato ceduto a titolo definitivo al San Paolo

Dopo l'annuncio del ritorno di Maurizio Sarri in panchina, la Lazio si sta muovendo sul mercato: il centrocampista uruguaiano Matias Vecino è vicino al rinnovo con la società biancocelste, il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno 2025. L'intenzione del club è quella di rinnovargli il contratto. Nell'ultima stagione sotto la guida di Marco Baroni, il giocatore in 20 presenze ha realizzato 2 gol e 3 assist. Nell'anno del secondo posto della Lazio con Maurizio Sarri in panchina, Vecino aveva collezionato 32 presenze segnando 2 reti.