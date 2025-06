Il Milan pensa a rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Mario Retegui dell'Atalanta e Dusan Vlahovic della Juventus sono due opzioni per rinforzare la rosa del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e per risollevare una squadra reduce da un deludente ottavo posto in campionato. Per il centravanti azzurro ci sono stati nuovi contatti, per il serbo resta il nodo dell'ingaggio elevato. Sono attesi sviluppi

Il Milan cerca un rinforzo di livello da regalare in attacco al nuovo corso targato Massimiliano Allegri. Sono 4-5 i nomi sull'agenda della dirigenza rossonera e del nuovo direttore sportivo Igli Tare. Ci sono stati già contatti per l'attaccante dell'Atalanta e della Nazionale Mario Retegui. Un altro nome su cui c'è grande interesse è quello di Dusan Vlahovic, che sembra essere molto vicino a lasciare la Juventus. Per il serbo l'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio molto elevato. Per il centrocampo invece piace sempre Bouaddi del Lille, mentre per Modrid le visite mediche si svolgeranno dopo il Mondiale per Club.

Zinchenko e Theo: la situazione

Non solo in fase offensiva il Milan cerca di rinforzare tutti i reparti in vista della prossima stagione. Ci sono stati, infatti, nuovi contatti con Zinchenko. Il nodo però anche per lui è l’ingaggio alto. Da trovare ancora l'accordo anche con l'Arsenal, il club dell'esterno ucraino. Capitolo Theo Hernandez: dopo in no del francese all'Al Hilal, è in corso oggi una trattativa con l'Atletico Madrid, che però offre 15 milioni di euro. Una cifra di 10 milioni inferiore rispetto a quelli offerti dal club oggi allenato da Simone Inzaghi.