Napoli-Musah, si lavora agli ultimi dettagli con il Milan

Le società di Milan e Napoli sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli per il trasferimento in azzurro del centrocampista rossonero Yunus Musah. Lo statunitense costerà al club di Aurelio De Laurentiis una cifra di circa 25 milioni di euro. Antonio Conte potrà contare sullo statunitense per sostituire Philip Billing che il Napoli ha deciso di non riscattare (tornerà al Bournemouth). Nell'ultima stagione con il Milan Musah ha collezionato 40 presenze dove ha fornito 3 assist senza realizzare alcuna rete. Il centrocampista è arrivato in rossonero nel 2023 dopo aver giocato in Spagna al Valencia. Con la maglia della nazionale statunitense ha segnato una rete in 47 presenze.