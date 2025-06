Al momento non sono arrivate offerte all'Inter da parte del Galatasaray per Hakan Calhanoglu: Gianluca Di Marzio spiega nel VIDEO come stanno le cose

In attesa di cominciare l'avventura al Mondiale per Club, nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti in Turchia le voci circa un possibile interessamento del Galatasaray per Calhanoglu. L'Inter, però, al momento non ha ricevuto offerte dai turchi per il giocatore ex Milan e Bayer Leverkusen.