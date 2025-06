Il Como continua a lavorare per Ezzalzouli del Real Betis ma l'ostacolo è l'ingaggio. L'esterno d'attacco classe 2001 piace però anche alla Roma

Il Como non si ferma a Baturina ma continua a trattare con il Real Betis per Abde Ezzalzouli. L'ala marocchina costa 20 milioni di euro ma l'ostacolo principale è l'ingaggio visto che guadagna 2,5 milioni di euro a stagione. La squadra di Fabregas non ha ancora l'intesa e il classe 2001 piace anche alla Roma. I giallorossi cercano però un giocatore con caratteristiche leggermente diverse e sperano ancora di riuscire a prendere Saelemaekers.