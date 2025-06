Napoli, nessuna asta per Musah e Juanlu: le ultime

Il Napoli continua le sue trattative di mercato con grande decisione ma senza essere coinvolto in aste. Questa l'indicazione che arriva dalla società che in queste ore sta trattando il centrocampista del Milan Musah e il difensore del Siviglia Juanlù Sanchez. Per entrambi, seguiti anche da altri club, le offerte attuali non saranno rilanciate

25 milioni per Musah del Milan e 15 milioni per Janlù Sanchez del Siviglia. Sono queste le offerte presentate dal Napoli nelle scorse ore ai due club e per le quali non sono previsti dei rilanci. Questa la linea dettata dal club di De Laurentiis che non vuole lasciarsi trascinare in aste. Il Siviglia, per Juanlu, parte da una richiesta di 20 milioni e sta cercando di far salire il prezzo. Il Milan, invece, sarebbe disposto a trattare ma chiede un pacchetto di bonus più corposo rispetto a quanto offerto dagli azzurri. La dirigenza, però, non vuole forzare i tempi né piegarsi al gioco al rialzo: se si farà, sarà alle cifre stabilite. Proprio per questo motivo, non sono attese novità concrete prima di lunedì. Il Napoli resta vigile, pronto a chiudere, ma senza strappi.