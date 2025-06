Dal ritorno di Maurizio Sarri al rinnovo di Pedro. La Lazio è all'opera sul mercato, e il direttore sportivo Angelo Fabiani ha spiegato le proprie strategie: blindare i gioielli e sfoltire la rosa con gli esuberi. "Non ci priveremo di nessuno tra quei calciatori sui quali stiamo costruendo il nostro percorso. Vogliamo ripartire con i migliori", e tra questi sicuramente c'è Mattia Zaccagni: "Nessuno dei big è sul mercato. So che Zaccagni piace molto a Conte e Manna, ma non abbiamo intenzione di privarci di lui". Discorso a parte, invece, per Nicolò Rovella: " Ha una clausola rescissoria. Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerte importanti".