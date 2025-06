L'inglese ha dato il suo sì alla possibilità di trasferirsi in Italia. Ci sono i presupposti per l'intesa ma la richiesta economica del Manchester United è alta. Si continua a lavorare anche per mantenere la priorità su Lorenzo Lucca per l'attacco

Il Napoli sta portando avanti il possibile secondo colpo dalla Premier League: Jadon Sancho. Per l'esterno manca l'accordo economico con il Manchester United. Il club inglese ha una richiesta alta per il giocatore, di 25 milioni di euro nonostante la scadenza prevista nel 2026. Gli azzurri, inoltre, stanno lavorando in parallelo per Dan Ndoye. Per lo svizzero resta l'interesse ed entro la fine della settimana è possibile un incontro con gli agenti del giocatore per trovare una base di intesa e andare poi a trattare con il Bologna. Nel tavolo delle trattative, dove rientra anche Beukema, si ragiona anche sul nome di Alessandro Zanoli, che è candidato a essere coinvolto in una delle operazioni e dunque a compiere il percorso inverso.