Camarda-Milan, prima il rinnovo poi il prestito

Scelta fatta in casa Milan per il futuro di Camarda: il giovane attaccante firmerà il rinnovo con i rossoneri e poi sarà mandato in prestito. Sulle sue tracce Lecce, Spezia e Carrarese

Francesco Camarda si prepara a rinnovare il proprio contratto con il Milan per un altro anno. Il club rossonero, infatti, vuole puntare sul classe 2008, che però prima avrà bisogno di maggiore esperienza. Per questo i rossoneri hanno deciso di mandarlo in prestito. Sulle sue tracce in Serie A c'è il Lecce, mentre in Serie B si sono dette interessate Spezia e Carrarese.