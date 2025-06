Como, passi in avanti per Jesus Rodriguez

Il Como continua a spingere per Jesus Rodriguez del Real Betis: passi in avanti per il giovane talento spagnolo classe 2005, conferma della linea verde del club

Il Como vuole regalare a Fabregas nuovi attaccanti e continua a trattare con il Real Betis per Jesus Rodriguez. Gli ultimi contatti sono stati positivi e hanno portato a dei piccoli passi in avanti. Come dimostrato con Diao, il club comasco ha dimostrato di voler puntare con forza su giovani di qualità e in questo senso il classe 2005 del Betis sarebbe il profilo ideale.