Marotta su Inzaghi: "Ognuno sa ciò che ha fatto"

Il presidente dell’Inter commentato la rivelazione del ceo dell'Al-Hilal sull’accordo con Inzaghi prima della finale di Champions: "Ognno sa quello che ha fatto, ma la storia nerazzurra va avanti". E sul Mondiale per Club: "Orgogliosi di essere qui, non vogliamo essere solo una comparsa"

"La partenza di Inzaghi? La cosa importante è che si è chiuso un ciclo e ne è iniziato un altro. Per quella che è la mia esperienza, sono fatti fisiologici, non corro dietro alle voci e alle smentite, ognuno sa quello che ha fatto. Siamo grati ad Inzaghi per quello che ci ha regalato, ma la storia dell'Inter va avanti. Il testimone è passato a Chivu e siamo molto contenti". Lo ha detto a Dazn il presidente dell'Inter, Beppe Marotta prima dell'esordio nerazzurro al Mondiale per club contro il Monterrey (partita finita 1-1). Sulle voci di mercato che vedono il club vicino ad Ange-Yoan Bonny: "E' un ottimo giocatore e rientra in un elenco di giocatori che sono nel taccuino della societa', ma e' un calciatore del Parma e non ho molto da aggiungere".