Parma, Cuesta è ufficialmente il nuovo allenatore

Ora è ufficiale: Carlos Cuesta è il nuovo allenatore del Parma. Per il giovane spagnolo (solamente 29 anni) contratto biennale fino al 2027 con opzione di prolungamento per la stagione successiva. L'ex assistente di Arteta all'Arsenal prende il posto di Cristian Chivu, sulla panchina dell'Inter dopo la partenza di Simone Inzaghi. Cuesta ha già lavorato con il direttore generale Federico Cherubini, che lo aveva portato alla Juventus qualche anno fa nelle vesti di assistente dell’Under 17. L'allenatore arrivato ieri in Italia rappresenta una decisione fuori dagli schemi classici, ma al allo stesso tempo coerente con quella che è la filosofia del Presidente Krause: dare al club un'impronta giovane non solo tra i calciatori e un respiro internazionale.