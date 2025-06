Gli azzurri stanno parlando con il centrocampista per il prolungamento del rapporto oltre all'opzione di rinnovo automatica in favore del club. Avviati i colloqui tra le parti

Il Napoli e Zambo Anguissa stanno parlando in queste ultime ore per il prolungamento del contratto del giocatore. Il club può esercitare un'opzione di rinnovo automatico fino al 2027 a suo favore però, per dimostrare la loro fiducia nei confronti del centrocampista, ha avviato i colloqui per trovare un accordo favorevole a entrambi.