Napoli-Meret, accordo totale per rinnovo biennale

Il portiere ha trovato l'intesa con il club per il prolungamento del rapporto per altri due anni fino al 2027. La firma è prevista a inizio della prossima settimana. Il Napoli intanto continua a trattare con il Torino per Milinkovic-Savic

Il Napoli e Alex Meret continueranno il loro rapporto insieme . Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha trovato l'accordo totale con il portiere per il rinnovo biennale fino al 30 giugno 2027 . La fima è prevista all'inizio della prossima settimana. Il portiere è consapevole anche della ricerca di un altro portiere da parte della società ma non rappresenta per lui un problema in vista delle prossime stagioni.

Al lavoro per Milinkovic-Savic del Torino

Gli azzurri stanno lavorando parallelamente a un secondo portiere e il profilo individuato è quello di Vanja Milinkovic-Savic, che piace ad Antonio Conte. I contatti con il Torino sono stati avviati, non solo per il serbo ma anche per Cyril Ngonge, allenato da Baroni ai tempi del Verona. L'attaccante piace ai granata e potrebbe essere inserito nella trattativa. Milinkovic-Savic ha una clausola da 19,8 milioni di euro e si continuerà a parlare, con le due operazioni che potrebbero procedere anche in maniera separata. Il Napoli vuole un portiere che faccia concorrenza a Meret e c'è stato un tentativo anche per Suzuki con il Parma che al momento non vuole cedere il suo giocatore.