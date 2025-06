I nerazzurri sono più vicini a trovare un accordo con il club inglese per l'ala classe 2002: operazione in chiusura attorno ai 17/18 milioni di euro, dopo che la prima offerta di 15 mln era stata rifiutata

Chi è il 2002 fortemente voluto da Juric

Kamaldeen Sulemana non è un obiettivo qualunque per l'Atalanta. Il giocatore è stato richiesto da Ivan Juric, dopo che lo ha allenato lo scorso anno al Southampton in Premier League. Il classe 2002 ha iniziato con la maglia del Nordsjaelland. Nel 2021, poi, si è trasferito al Rennes. Dopo 2 anni in Francia, Sulemana ha detto sì al Southampton. Tra Championship e Premier League, il ghanese ha raccolto 74 presenze con gli inglesi.