Fiorentina, interesse per Fabbian a centrocampo

Non solo Fazzini: la Fiorentina è interessata anche Giovanni Fabbian, per una squadra sempre più 'azzurra'

La Fiorentina ha trovato un accordo di massima con l'Empoli per Fazzini ma non sembra intenzionata a fermarsi qui. Il club viola vuole infatti aumentare il numero di talenti italiani in rosa e per questo è interessato anche Giovanni Fabbian. Prima però bisognerà capire la situazione del suo cartellino, visto che l'Inter ha diritto di recompra per 12 milioni. Il classe 2003 nella stagione 2024/25 ha giocato 41 partite tra tutte le competizioni con il Bologna, con 4 gol e 1 assist.