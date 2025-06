Milan-Javi Guerra, si prepara una nuova offerta

Il Milan vuole potenziare il centrocampo e prepara una nuova offerta al Valencia per Javi Guerra. La prima, da 16 milioni di euro più 4 di bonus, non è stata considerata adeguata dal club spagnolo

