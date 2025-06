Dopo un'ottima stagione in prestito al Chelsea, Jadon Sancho è tornato in cima alle preferenze di diverse squadre italiane. La Juventus in giornata ha fatto una telofonata con il Manchester United ma il Napoli si è mosso prima e ha quindi la "priorità" da parte del giocatore

Talento e incostanza, la carriera di Jadon Sancho è stata caratterizzata fin qui da questi due aggettivi. Nell'ultima stagione, però, l'inglese è tornato a convincere, riuscendo a collezionare 5 gol e 10 assist in 41 presenze in prestito al Chelsea. Per questo Napoli e Juventus vogliono ora provare a portarlo in Serie A. I bianconeri in giornata hanno contattato telefonicamente il Manchester United, ma la squadra di De Lauretiis, che si è mossa per prima, ha la priorità da parte del giocatore.