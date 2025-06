Il contratto di Augello con il Cagliari sta per scadere e lascerà il club rossoblù a parametro zero: su di lui Cremonese e Palermo

Dopo due stagioni passate al Cagliari , l'esperienza in rossoblù di Tommaso Augello sta per terminare. Il contratto del terzino italiano sta infatti per scadere e il giocatore lascerà la Sardegna a parametro zero . Il classe 1994 ha già ricevuto due offerte da parte di Cremonese e Palermo e nelle prossime ore dovrebbe prendere una decisione e scegliere una delle due destinazioni.

Tra Serie A e Serie B

Augello nella stagione 2024/25 ha collezionato 38 presenze su 38 in Serie A con la maglia del Cagliari, dimostrando di essere un giocatore ancora in grandissima forma. Ora il classe 1994 dovrà decidere se accettare l'offerta della Cremonese e continuare a giocare in Serie A, o se invece andare a lottare per la promozione con il Palermo in Serie B.