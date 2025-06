Numerose le manovre di mercato del club rossoblù: l’attaccante Piccoli verrà riscattato, così come il portiere Caprile mentre valutazioni sono in corso su Adopo. Mutandwa andrà in prestito in Austria, mentre Prelec è stato ceduto a titolo definitivo. Oltre ad Augello, uno dei giocatori chiesti alla Cremonese dall’ex allenatore del Cagliari Nicola potrebbe essere Zappa. Per l'attacco piace Ambrosino CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI IN DIRETTA

Son portiere e attaccante, e il nuovo Cagliari allenato da Fabio Pisacane ripartirà da loro due: Elia Caprile e Roberto Piccoli. Il club sardo riscatterà infatti entrambi. Caprile, 23 anni, arrivato lo scorso gennaio in prestito dal Napoli e autore di ottime prestazioni, verrà riscattato per una cifra intorno agli 8 milioni, questa la cifra concordata con il club del presidente De Laurentiis. Mentre per Piccoli, 24 anni e 10 gol nella sua prima stagione in Sardegna, il Cagliari verserà 12 milioni e mezzo all’Atalanta, la società proprietaria del suo cartellino. I due club sono al lavoro: i rossoblù valuteranno poi se tenere in rosa il giocatore, come vorrebbero fare, se non dovessero arrivare offerte irrinunciabili. Ma il mercato rossoblù non si esaurisce qui, con le conferme del portiere e dell'attaccante.

Cagliari, valutazioni su Adopo. Mutandwa via in prestito Detto di Piccoli e Caprile, che verranno dunque riscattati e resteranno in Sardegna, il Cagliari sta invece valutando il da farsi per un altro calciatore in prestito dall’Atalanta: Michel Adopo. Il centrocampista francese potrebbe non essere riscattato per i 4 milioni pattuiti con il club bergamasco. Valutazioni sono in corso. Chi verrà mandato in prestito è invece Kingstone Mutandwa: l’attaccante 22enne dello Zambia andrà in prestito con diritto di riscatto fissato a un milione al Ried, squadra neopromossa nella Bundesliga austriaca.