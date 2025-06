Nicolas Jackson, Juventus e Napoli interessate

Nicolas Jackson non è più al centro del progetto del Chelsea, che sta pensando di venderlo. Su di lui ci sono diverse richieste e in Italia c'è stato qualche contatto con la Juventus, che cerca un giocatore con queste caratteristiche, e anche il Napoli si è informato della situazione

Dopo due stagioni in Premier League sembra già finita l'esperienza di Nicolas Jackson al Chelsea . L'attaccante senegalese, che nel corso della sfida contro il Flamengo è stato espulso, non è più al centro del progetto e i Blues stanno pensando a una cessione. La squadra di Maresca ha già acquistato Delap e se anche Jackson dovesse andarsene, allora andrebbe ad acquistare un altro attaccante. Sulle tracce del classe 2001 ci sono diverse squadre e tra queste anche Juventus e Napoli . I bianconeri hanno avuto qualche contatto con il Chelsea , mentre gli azzurri si sono informati della situazione . Tra le due squadre, è quella di Tudor ad aver più bisogno di un attaccante e ne cerca proprio uno con queste caratteristiche. Il Napoli, invece, sta già lavorando su Nunez e Lucca.

Napoli, il punto sull'attacco

Oltre a Jackson, il Napoli sta lavorando anche per Nunez e Lucca. Il primo ha costi molto altri e sarebbe un'alternativa a Lukaku, mentre il secondo sarebbe un giovane da far crescere alle spalle del belga. A tal proposito i contatti con l'Udinese per l'attaccante italiano sono in stato avanzato, ma prima di chiudere il Napoli dovrà scegliere su quale tipo di profilo voler puntare.