Napoli, un mercato che punta ad alzare il livello

Quel gesto con le mani per alzare il livello è ancora più eloquente delle parole. Ha parlato di step, Antonio Conte. Passaggi necessari per far sì che il suo Napoli possa diventare ancora più competitivo. L'arrivo di De Bruyne è solo il primo tassello , ma ne serviranno molti altri. E l'allenatore è stato chiaro: servono giocatori in più dal punto di vista numerico, ma servono giocatori che possano alzare di molto il tasso qualitativo. Titolarissimi altrove che a Napoli dovranno giocarsi il posto settimana dopo settimana , partita dopo partita. Le competizioni saranno quattro e Conte non vuole sbagliare.

I nomi nel mirino del Napoli

Di qui, gli obiettivi di mercato che sono di alto profilo. Per la porta, il vice di Meret potrebbe diventare Milinkovic-Savic, che a Torino è stato protagonista nella stagione appena conclusa. Per gli altri reparti, tra i nomi preferiti ci sono Beukema e Ndoye, stelle del Bologna: l'olandese andrebbe ad arricchire una difesa già composta da Buongiorno E Rrahmani; lo svizzero invece è un obiettivo per le fasce dove si seguono anche Sancho, fresco vincitore della Conference League con il Chelsea, o Chiesa, che conosce la Serie A alla perfezione. E poi c'è l'attacco. Lucca è titolare all'Udinese, Nunez al Liverpool è ben più di un gregario. Nomi importanti per rendere il Napoli più competitivo. E per fare quello step in avanti che Conte non ha solo invocato. Ma preteso.