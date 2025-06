"Ansu Fati è in uscita"

"Vogliamo che De Jong resti con noi - ha detto Deco -. Ha ancora un anno di contratto e lavoreremo con calma per analizzare il tutto". E su Ter Stegen: "Non devo parlargli: non decido io chi gioca. Il tipo di contratto non garantisce a nessuno la titolarità". Su Ansu Fati: "È in uscita. Data l'età, non può restare senza giocare. Se lascerà il Barcellona però lo farà in prestito. Ha 23 anni, ma la gente parla di lui come ne avesse 30. Deve ancora maturare". Il rendimento dell'attaccante nell'ultima Liga è stato basso: solo 6 presenze senza realizzare gol e assist.