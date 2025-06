Theo Hernandez ha aperto all'Al Hilal. Ora l'operazione può davvero andare in porto, con il giocatore che per la prima volta valuta l'opzione di trasferirsi in Arabia Saudita

Per la prima volta in questa sessione di mercato, Theo Hernandez ha aperto al trasferimento all'Al Hilal. Il francese fino a questo momento aveva sempre rifiutato di andare in Arabia Saudita, mentre ora sta valutando la destinazione ed è aperto a trattare. Bisognerà quindi trovare l'intesa ma dopo alcune settimane di stallo l'operazione potrebbe andare in porto. Tra tutte le parti in causa resta però prudenza.