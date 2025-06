Il francese ha dato il proprio ok all'offerta economica del club saudita, che ora andrà a finalizzare con il Milan per il cartellino. La trattativa può sbloccarsi, grazie anche all'intervento diretto del presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel che ha convinto il giocatore

Theo Hernandez ha accettato la proposta dell'Al Hilal . Il francese ha dato il proprio ok all'offerta economica del club saudita, grazie anche al presidente Fahad Bin Saad Bin Nafel che ha convinto il giocatore. Ora la squadra di Simone Inzaghi lavorerà con il Milan per finalizzare l'intesa sul cartellino. Tra le due società c'era già una base di accordo da qualche settimana sulla base di 30 milioni di euro ma, ora che non c'è più la concorrenza dell'Atletico Madrid, c'è la possibilità che si chiuda intorno ai 25 milioni .

6 anni con la maglia del Milan

In caso di cessione, terminerebbe l'avventura di Hernandez durata sei anni con la maglia del Milan. Sono 34 gol e 45 gli assist in 262 presenze con i rossoneri tra tutte le competizioni per il francese. Arrivato nell'estate 2019, Theo ha vinto uno scudetto e una supercoppa in Italia.