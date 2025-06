C'è anche Romelu Lukaku dietro l'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, una mossa che ha confermato le ambizioni degli azzurri in vista del prossimo campionato, ma non solo: "Resterò sicuramente" ha raccontato l'attaccante all'emittente belga Vtm Nieuws durante una sua permanenza a Bruxelles, spiegando poi quanto sulla scelta di De Bruyne abbiano pesato anche i consigli di Dries Mertens, che del Napoli è diventato una bandiera. "Kevin De Bruyne sarà un rinforzo decisivo. È quello che serve per migliorare e non solo confermarci. Con lui ne ho parlato spesso, anche Mertens ha dato una mano per convincerlo. Gli ho spiegato al telefono in mezz'ora come funzionano le cose qui a Napoli e gli ho detto anche dove avrebbe dovuto cercare una buona casa - ha detto -. Io e Mertens abbiamo fatto del nostro meglio per convincerlo e Kevin ha fatto la scelta giusta su Napoli". Una decisione su cui ha pesato anche la passione dei tifosi, aspetto di cui il belga però ha riflettuto a 360°: "Un calciatore qui riceve molto amore, sono felice che anche Kevin possa viverlo. Giocare in Italia ti mostra una passione che non si vede altrove, ma c'è anche il lato negativo, perché ho giocato in club in cui i tifosi venivano agli allenamenti quando le cose andavano male. Non è una cosa bella ma ti stimola a dare tutto in campo sempre".