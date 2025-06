L'attaccante del Napoli è finito nel mirino del Siviglia. Il giocatore ha aperto a questa possibilità di trasferimento. Per ora, però, si tratta di un interesse ancora da sviluppare in un’eventuale trattativa

Il Siviglia è interessato a Giovanni Simeone del Napol i. Il nuovo allenatore del club spagnolo, Almeyda, lo aveva lanciato da ragazzo al Banfield e ora lo vorrebbe ritrovare in Spagna. Il “Cholito” ha aperto a questa possibilità di trasferimento. Per ora, però, si tratta di un interesse ancora da sviluppare in un’eventuale trattativa.

I numeri

Simeone è arrivato al Napoli nel 2022. Nella stagione attuale ha collezionato 2 gol e 2 assist in 33 presenze, reti segnate contro il Bologna in campionato e contro la Lazio in Coppa Italia. In totale in azzurro conta: 14 gol, 4 assist e 103 presenze per un totale di 2.430' giocati.