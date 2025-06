Il Como è vicino alla chiusura per l'arrivo d Alvaro Morata. Incontro positivo tra il club e l'agente dello spagnolo e ci sono le basi per arrivare all'intesa definitiva. Poi bisognerà trattare col Milan, proprietario del cartellino dell'attaccante

Il Como continua a lavorare per regalare un grande nome a Cesc Fabregas. Il club è vicino ad Alvaro Morata. Dopo l'incontro con gli agenti dell'attaccante, tenutosi nella giornata di martedì 24 giugno, ci sono le basi per arrivare all'intesa finale. Il calciatore sta aspettando l’offerta del Como per dare il suo ok definitivo, dopo i contatti con Fabregas negli scorsi giorni.