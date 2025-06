Al momento la riuscita dell'eventuale scambio N'dicka-Kone tra Roma e Marsiglia è complicato. Il nuovo ds della Roma Massara ha già avuto il centrocampista canadese classe 2004 in prestito per 6 mesi l’anno scorso al Rennes dove ha realizzato 2 gol in 22 presenze. La Roma, per via del Fairplay finanziario, deve fare una cessione entro il 30 giugno e potrebbe essere proprio N'dicka a essere ceduto. Restano da capire la volontà dei giocatori e le cifre dell’eventuale operazione.