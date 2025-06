Immobile, contatti positivi tra Bologna e Besiktas

Nuovi contatti positivi tra Bologna e Besiktas per Ciro Immobile. L'attaccante italiano dopo solamente una stagione in Turchia potrebbe tornare in Serie A e rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano

Il Bologna è alla ricerca di un rinforzo di esperienza per l'attacco e dopo aver sondato Edin Dzeko, pronto all'ufficialità con la Fiorentina, ha cominciato la trattativa con il Besiktas per Ciro Immobile. In giornata i due club hanno avuto nuovi contatti positivi. La volontà del giocatore è quella di tornare in Italia e non resta che trovare un accordo sull'ingaggio.