Juventus, contatti con lo United per Sancho

La Juventus continua a lavorare per Jadon Sancho. Nella giornata di mercoledì c'è stata una call tra i bianconeri e il Manchester United, club proprietario del cartellino del calciatore. Le due squadre sono ben indirizzate per trovare un'intesa sul cartellino, ma resta da capire la volontà del giocatore. Nelle prossime ore ci sarà un contatto con l'esterno offensivo e i suoi agenti, che sarà decisivo per capire se Sancho deciderà di accettare o meno il progetto Juventus.