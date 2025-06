La Roma deve chiudere una cessione entro il 30 giugno per rispettare i paletti del fair play finanziario ed è quindi necessario un sacrificio. Anche per questo i giallorossi stanno lavorando a uno scambio con il Marsiglia tra Ndicka e Ismael Kone, centrocampista canadese. Massara conosce molto bene il classe 2002 visto che nella seconda parte della passata stagione ha giocato in prestito al Rennes, con cui ha collezionato 22 presenze e 2 gol. L'operazione sembra però molto complicata: bisognerà capire la volontà dei due giocatori, in particolar modo di Ndicka, e trovare un accordo lato economico.