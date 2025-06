È fatta per il trasferimento di Kamaldeen Sulemana all'Atalanta in arrivo dal Southampton. Operazione da 17 milioni di euro più 4 di bonus e il 15% sulla futura rivendita

L'Atalanta si prepara a regalare a Ivan Juric un nuovo attaccante: è fatta per il trasferimento di Kamaldeen Sulemana, in arrivo dal Southampton. Operazione da 17 milioni di euro più 4 di bonus per l'acquisto del classe 2002. Alla squadra inglese, inoltre, anche il 15% sulla futura rivendita.