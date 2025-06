Calciomercato: le news di oggi in diretta

Il Napoli continua a muoversi con forza sul mercato. Per Nunez le richieste restano alte mentre la pista Lucca resta calda. Per le fasce, l'ultima richieste del PSV per Lang è stata di 25 milioni di euro più 5 di bonus, mentre non ci sono novità per Ndoye. L'offerta per Beukema è di 24 milioni di euro, lontana dalle richieste rossoblù. Lato Juanlu, invece, è stato riconfermato l'accordo.