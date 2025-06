Gli ultimi accertamenti fanno ben sperare: per Bove si va verso il possibile ritorno in campo. Dal 1° luglio tornerà a essere un giocatore della Roma, poi si troverà la soluzione ideale: più probabile all'estero che in Italia

In questi primi giorni di calciomercato e di trattative, la notizia più bella riguarda probabilmente Edoardo Bove, che potrebbe presto tornare in campo. Il giocatore, fermo da quel drammatico 1° dicembre 2024, quando aveva accusato un malore in campo nel corso di Fiorentina-Inter, nei giorni scorsi ha svolto ulteriori accertamenti che hanno dato esito negativo: ne mancano pochissimi per avere il via libero definitivo, ma tutto lascia ben sperare, e Bove inizia dunque a rivedere la luce in fondo al suo tunnel. Intanto, dal 1° luglio Bove tornerà contrattualmente a disposizione della Roma, poi si cercherà la soluzione migliore per lui: più probabile una sistemazione all’estero che in Italia, dove ci sono situazioni burocratiche più complesse da superare. Ma nel frattempo il ragazzo ha accolto con emozione la notizia del suo possibile ritorno in campo.