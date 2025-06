Lazio, mercato bloccato in entrata: la situazione

La Lazio ha il mercato bloccato in entrata. E stavolta non è solo questione di indice di liquidità. Anche gli altri due, indebitamento e costo del lavoro allargato, sono in negativo, motivo per cui il club biancoceleste non potrà acquistare un giocatore nemmeno se riuscisse a venderne un altro . Non basta solamente la cessione di Tchaouna al Burnley da 14 milioni. O meglio, non solo quella.

Le opzioni

L'avvocato Alberto Porzio: "Ci sono sostanzialmente due strade, la prima è correggere dei parametri entro la fine del mercato attraverso la cessione di giocatori". Per riuscirci però dovrebbe farne 3 o 4, da decine di milioni, entro il 30 giugno. Cosa ormai tecnicamente impossibile. Ci sarebbe un'altra soluzione più rapida. "Quella di effettuare dei versamenti diretti da parte della proprietà, come ad esempio un aumento di capitale". Cosa che Lotito ha fatto in passato solo per cifre contenute non superiori ai 10 milioni. Il presidente spera che le normative che cambieranno a gennaio 2026, possano essere recepite dalla Figc già dal primo luglio ma su questo non c'è alcuna certezza. L'avvocato Porzio: "Ad oggi non risulta alcun cambiamento ufficiale in quelli che sono i regolamenti Figc per la sessione di mercato imminente". È una questione anche interpretativa, che rischia di finire anche in tribunale con prevedibili ricorsi al TAR, come successo in passato ad altri club come il Barcellona. Intanto però la Lazio ha le mani legate. Nonostante le smentite ufficiali.