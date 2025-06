Il Milan continua a essere uno dei club più attivi sul mercato, con diverse operazioni sul tavolo sia in entrata che in uscita. Tra i giocatori che potrebbero essere ceduti c'è anche Emerson Royal: come anticipato in Spagna da El Chiringuito c'è stato un incontro tra gli agenti del terzino brasiliano e il club biancoverde. Le parti hanno raggiunto l'accordo verbale per un prestito, si lavora in queste ore alla formula dell'operazione: se prestito secco o con diritto di riscatto. Nel caso di buon esito della trattativa, per il terzino brasiliano si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia biancoverde tra il 2019 e il 2021.