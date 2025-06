Roma-Marsiglia, scambio Ndicka-Konè in stand by

È in stand by lo scambio tra Roma e Marsiglia per Ndicka e Ismael Konè. C'è infatti una grande differenza tra le valutazioni dei due giocatori e per questo l'impressione è che la trattativa sia molto difficile

La Roma è al lavoro per chiudere un'operazione in uscita prima del 30 giugno, cessione necessaria ai fini del fair play finanziario. Per questo i giallorossi stanno trattando con il Marsiglia per uno scambio tra Ndicka e Ismael Konè, ma al momento non ci sono stati passi in avanti. Le valutazioni dei due giocatori sono molto diverse tra loro e per questo la trattativa è in stand by e difficilmente le due parti troveranno un accordo.