Manca ormai pochissimo per il ritorno in Serie A di Ciro Immobile. L’accordo con il Bologna c’è già, si aspetta solo il via libera definitivo del Besiktas (in arrivo nelle prossime ore) e poi l’attaccante potrà considerarsi un nuovo giocatore rossoblù. Una trattativa nata come un sogno per il Bologna e che, dopo i contatti degli ultimi giorni tra i due club, ha visto assottigliarsi parecchio la differenza economica per far quadrare i conti. L’ex capitano della Lazio firmerà un contratto di un anno più opzione, lasciando la Turchia dopo una sola stagione.